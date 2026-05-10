Erste Schätzungen: Abivax SA präsentiert Quartalsergebnisse

Abivax SA wird voraussichtlich am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,803 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Abivax SA noch ein Verlust pro Aktie von -0,830 EUR in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,3 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,472 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,830 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,5 Millionen EUR, gegenüber 0,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch