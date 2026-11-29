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29.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abivax SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Abivax SA wird voraussichtlich am 14.12.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Abivax SA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,814 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 0,0 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,653 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -4,830 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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