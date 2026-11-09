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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Abercrombie Fitch öffnet die Bücher – was Experten erwarten.
Abercrombie Fitch wird voraussichtlich am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,06 USD je Aktie gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,84 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,88 USD je Aktie, gegenüber 10,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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