Abercrombie & Fitch Aktie 522413 / US0028962076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysen im Fokus
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Abercrombie Fitch zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.
Abercrombie Fitch lässt sich voraussichtlich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abercrombie Fitch die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Abercrombie Fitch nach den Prognosen von 10 Analysten 1,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,69 USD aus. Im Vorjahr waren 10,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Abercrombie & Fitch Co.
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Abercrombie Fitch stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Abercrombie & Fitch Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.