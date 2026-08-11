Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Abercrombie Fitch lässt sich voraussichtlich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abercrombie Fitch die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Abercrombie Fitch nach den Prognosen von 10 Analysten 1,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,69 USD aus. Im Vorjahr waren 10,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch