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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AbCellera Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AbCellera Biologics präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,3 Millionen USD – ein Minus von 30,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbCellera Biologics 9,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,664 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 26,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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