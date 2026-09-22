ABC-MART Aktie 1128869 / JP3152740001
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22.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ABC-MART gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ABC-MART wird voraussichtlich am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ABC-MART im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,30 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 45,97 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll ABC-MART im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 95,96 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,81 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 192,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 187,17 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 401,12 Milliarden JPY, gegenüber 378,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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