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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: AbbVie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AbbVie
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AbbVie stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten schätzen, dass AbbVie für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll AbbVie nach den Prognosen von 20 Analysten 17,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,92 USD aus. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 67,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 61,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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