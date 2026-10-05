Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Karriere-Killer stehen einer Beförderung im Weg
Aktien von Swisscom und Sunrise im Fokus: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
AXA-Aktie: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt
Inditex-Aktie: Zara löst mit Halloween-Kostüm heftige Kritik aus
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz steht ins Haus 05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABB (Asea Brown Boveri) zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

ABB
81.98 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

ABB (Asea Brown Boveri) wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,792 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) noch 0,530 CHF je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,73 Milliarden USD, was einem Umsatz von 7,26 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,35 USD im Vergleich zu 2,15 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 38,22 Milliarden USD, gegenüber 27,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3179 18.06.2027 160676344
Long 12.4182 18.06.2027 156215645
Long 409.8 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.2274 18.06.2027 157230577
Short 819.6 16.10.2026 158827636
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4509 10.98 159232261
Long 11.7086 6.04 160910433
Long 14.6357 4.28 161113575
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6634 12.10 157036030
Short 9.209 8.01 157036029
Short 24.1059 1.57 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.52 134029532
Long 8 -27.83 152739223
Long 12 -10.95 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?