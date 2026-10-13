Aarons Holdings Company Aktie 58406779 / US74319R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aarons öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten schätzen, dass Aarons für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aarons in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 737,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 595,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, gegenüber 3,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Aarons legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Aarons stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Aarons gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Aarons stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.