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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AAC Clyde Space Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,250 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,21 Prozent erhöht. Damals waren -2,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 124,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,3 Millionen SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,750 SEK, während im vorherigen Jahr noch -7,630 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 472,3 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 295,3 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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