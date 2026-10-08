Erste Schätzungen: 1st Source stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

1st Source wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,83 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 1st Source 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll 1st Source nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 118,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 22,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,24 USD aus. Im Vorjahr waren 6,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 468,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 598,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch