Erste Schätzungen: 10x Genomics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

10x Genomics A lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,263 USD. Das entspräche einem Verlust von 19,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,220 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,70 Prozent auf 148,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,738 USD je Aktie, gegenüber -0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 620,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 642,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch