Erste Schätzungen: 1-800-FLOWERSCOM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

1-800-FLOWERSCOM lädt voraussichtlich am 10.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,700 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 336,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 294,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -1,210 USD je Aktie, gegenüber -3,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch