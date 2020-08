Erste Schätzungen: Wilh Wilhelmsen A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wilh Wilhelmsen A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.08.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2020 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,977 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen A noch 1,92 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 228,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -8,504 USD, gegenüber 2,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 893,8 Millionen USD im Vergleich zu 836,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch