Erste Schätzungen: Transat AT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transat AT wird sich voraussichtlich am 11.06.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2020 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,298 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,170 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Transat AT in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 987,2 Millionen CAD im Vergleich zu 897,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,195 CAD, gegenüber -0,250 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,02 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch