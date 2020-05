Erste Schätzungen: Townsquare Media A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Townsquare Media A präsentiert in der voraussichtlich am 15.06.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,115 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 93,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 97,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 457,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 431,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch