Erste Schätzungen: The Navigator Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Navigator Company gibt voraussichtlich am 25.01.2021 die Zahlen für das am 31.12.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,028 EUR aus. Im letzten Jahr hatte The Navigator Company ebenfalls einen Gewinn von 0,028 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Navigator Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 410,0 Millionen EUR im Vergleich zu 413,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,218 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,69 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch