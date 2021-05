Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SP Group A-S Bearer wird voraussichtlich am 26.05.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,30 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SP Group A-S Bearer 3,30 DKK je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 598,0 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 546,0 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 17,07 DKK im Vergleich zu 12,82 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,43 Milliarden DKK, gegenüber 2,18 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch