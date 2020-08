Erste Schätzungen: Royal UNIBREW A-S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal UNIBREW A-S wird voraussichtlich am 24.08.2020 das Zahlenwerk zum am 30.06.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,83 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royal UNIBREW A-S 7,75 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,85 Milliarden DKK – ein Minus von 42,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royal UNIBREW A-S 3,24 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,16 DKK je Aktie, gegenüber 22,90 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 7,40 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 7,69 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch