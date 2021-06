Erste Schätzungen: OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY wird voraussichtlich am 01.07.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 43,00 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 39,99 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,91 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 182,10 JPY, gegenüber 149,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 32,67 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,68 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch