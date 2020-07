Erste Schätzungen: Noble Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Noble Energy präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2020 endete.

Im Durchschnitt erwarten 27 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,336 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Noble Energy mit einem Umsatz von insgesamt 654,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 40,08 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,612 USD im Vergleich zu -0,350 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden USD, gegenüber 4,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch