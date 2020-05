Erste Schätzungen: NGK Insulators stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NGK Insulators lässt sich voraussichtlich am 18.05.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NGK Insulators die Bilanz zum am 31.03.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,71 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NGK Insulators noch 0,515 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,91 Milliarden JPY – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NGK Insulators 120,78 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 133,63 JPY im Vergleich zu 110,35 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 456,68 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 463,50 Milliarden JPY.

