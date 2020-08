Erste Schätzungen: Napatech A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Napatech A-S präsentiert voraussichtlich am 27.08.2020 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Napatech A-S für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,095 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Napatech A-S 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 67,3 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Napatech A-S 54,5 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,011 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,305 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 290,4 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 273,6 Millionen NOK waren.

