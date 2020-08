Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada präsentiert Quartalsergebnisse

Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 04.09.2020 die Bilanz zum am 31.07.2020 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,468 CAD. Dies würde einer Verringerung von 59,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Laurentian Bank of Canada 1,15 CAD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 239,1 Millionen CAD gegenüber 244,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 CAD je Aktie, gegenüber 4,26 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 952,6 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 968,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch