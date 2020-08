Erste Schätzungen: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests präsentiert in der voraussichtlich am 27.08.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2020 endete.

2 Analysten schätzen, dass KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,575 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 296,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch