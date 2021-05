Erste Schätzungen: Inditex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DWS Schweiz: Aktives vs. Passives Investieren – wohin geht der Trend?

Die DWS ist ein Asset Manager mit 65-jähriger Geschichte und einer der grössten ETF Anbieter in Europa. Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Sven Württemberger, Head of Client Coverage in der Schweiz. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss, erklärt er die Unterschiede zwischen aktiv und passiv gemanagten Anlagen. Wie die Volumina zwischen diesen beiden Anlageformen verteilt sind und was für die europäische Zukunft aus den USA abgeleitet werden kann erläutert Sven Württemberger. Weiterhin wirft er auch einen Blick auf Nachhaltigkeit, welches einen immer grösseren Stellwert in der Anlagewelt einnimmt.

