Erste Schätzungen: Hundsun Technologies A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hundsun Technologies A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.04.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2020 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,733 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,588 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,07 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 31,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY im Vergleich zu 1,36 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,20 Milliarden CNY, gegenüber 3,87 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch