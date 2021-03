Erste Schätzungen: Harte Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Harte Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.03.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2020 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,023 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,3 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 102,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,040 CAD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 68,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 49,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch