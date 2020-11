Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS legt Quartalsergebnis vor

Grieg Seafood AS lädt voraussichtlich am 17.11.2020 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grieg Seafood AS für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,298 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,847 NOK je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 25,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Grieg Seafood AS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,51 Milliarden NOK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 7,18 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,05 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,30 Milliarden NOK waren.

