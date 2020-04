Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird sich voraussichtlich am 25.04.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2020 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,643 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company ein EPS von 0,550 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Foshan Haitian Flavouring and Food Company in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,35 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 CNY im Vergleich zu 1,98 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 22,99 Milliarden CNY, gegenüber 19,80 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch