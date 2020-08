Erste Schätzungen: Dampskibsselskabet Norden A-S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dampskibsselskabet Norden A-S wird voraussichtlich am 19.08.2020 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2020 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,496 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Dampskibsselskabet Norden A-S mit einem Umsatz von insgesamt 272,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,38 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 0,576 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.

