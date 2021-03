Erste Schätzungen: China Railway Tielong Container Logistics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Railway Tielong Container Logistics äussert sich voraussichtlich am 09.04.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,049 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,051 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,17 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 20,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,28 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 CNY, gegenüber 0,350 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 18,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 16,37 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch