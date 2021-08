Erste Schätzungen: Borr Drilling präsentiert Quartalsergebnisse

Borr Drilling wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,191 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Borr Drilling noch -0,683 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Borr Drilling in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 78,4 Millionen USD im Vergleich zu 84,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,765 USD, gegenüber -1,474 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 294,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch