Erste Schätzungen: BEST vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BEST wird sich voraussichtlich am 10.03.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2020 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 CNY gegenüber 0,094 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,01 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BEST einen Umsatz von 10,77 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,576 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,556 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 33,00 Milliarden CNY, gegenüber 35,18 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch