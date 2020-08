Erste Schätzungen: Aqualis Offshore gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aqualis Offshore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2020 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,010 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aqualis Offshore ebenfalls einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 19,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 96,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 79,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch