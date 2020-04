Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) wird sich voraussichtlich am 11.05.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2020 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,467 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll AMBAC (AMBAC Financial Group) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 14,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 49,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,305 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,9 Millionen USD, gegenüber 66,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch