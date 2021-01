Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Air Canada Voting and Variable Voting lädt voraussichtlich am 12.02.2021 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2020 endete.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,806 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Air Canada Voting and Variable Voting noch 0,170 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 79,84 Prozent auf 893,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Air Canada Voting and Variable Voting noch 4,43 Milliarden CAD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -12,697 CAD je Aktie, gegenüber 3,37 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,89 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 19,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch