Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (H) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2020 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,180 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agricultural Bank of China (H) 0,170 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Agricultural Bank of China (H) nach der Prognose von 1 Analyst 158,19 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,90 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,606 CNY, gegenüber 0,590 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 655,32 Milliarden CNY im Vergleich zu 629,35 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

