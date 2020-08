Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agricultural Bank of China (A) lässt sich voraussichtlich am 31.08.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Agricultural Bank of China (A) die Bilanz zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agricultural Bank of China (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 158,19 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 150,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,606 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,590 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 655,32 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 629,35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch