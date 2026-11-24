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24.11.2026 17:33:36
Erste Runde bei VW-Tarifverhandlungen ergebnislos beendet
EMDEN (awp international) - Nach lediglich eineinhalb Stunden ist die erste Runde der VW -Tarifverhandlungen zu Ende gegangen. Eine Annäherung blieb nach Angaben beider Tarifparteien aus. Die Verhandlungen hatten am frühen Nachmittag in der Nordseehalle im ostfriesischen Emden begonnen. Nach Aufforderung der IG Metall finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der VW-Führung aktuell infrage gestellt wird.
"Die Gesprächsatmosphäre war kühler als die Aussentemperatur", sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Er hatte zuvor angekündigt, nicht inhaltlich über die Sparpläne von VW zu verhandeln, sondern erst Grundsätzliches klären zu wollen. Die Arbeitnehmerseite hat ihm zufolge drei zentrale Fragen gestellt: zum Vertrauensverhältnis, zum Umgang mit geschlossenen Vereinbarungen und zu den Zukunftsperspektiven in Deutschland.
Darauf gab es demnach keine Antwort. Danach sei man relativ zügig gegangen. Mit Blick auf die zweite Verhandlungsrunde sagte Gröger: "Der 15. Dezember in Zwickau ist die letzte Chance vor Auslauf der Friedenspflicht, sich zu diesen drei Punkten zu erklären". Die Verhandlungen betreffen rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland.
VW pocht auf Einschnitte
Der Autobauer bekräftigte in Emden seine Forderungen. Ziel sei eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten. Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz teilte mit: "Uns ist bewusst, dass die (...) Forderungsliste mit Härten verbunden ist". Die Anstrengungen seien aber nötig, um möglichst viele Industriearbeitsplätze zu erhalten. Ihr Verhandlungskollege Frank Ischner verweies darauf, dass sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschärft habe. "Wir brauchen eine schnelle Einigung und dürfen keine Zeit verlieren", sagte er.
Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Zusätzlich verlangt der Vorstand den Abbau von weiteren 12.000 Stellen in Deutschland. Die IG Metall wehrt sich dagegen und fordert ihrerseits fünf Prozent mehr Geld.
Wann die Friedenspflicht endet
VW ist anders als Autobauer wie Mercedes-Benz und BMW nicht im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/mis
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