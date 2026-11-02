Erste Group Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Group Bank hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2.92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Erste Group Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2.20 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.27 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 190.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.26 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.75 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3.99 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.ch