|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einstufungen
|
31.10.2026 18:00:38
Erste Group Bank-Aktie: Was Analysten von Erste Group Bank erwarten
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Erste Group Bank-Aktie.
Die Erste Group Bank-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Analysten empfehlen die Erste Group Bank-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,93 EUR zum aktuellen WIEN-Stand der Erste Group Bank-Aktie von 108,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|131,00 EUR
|20,85
|19.10.2026
|Barclays Capital
|136,00 EUR
|25,46
|19.10.2026
|UBS AG
|127,00 EUR
|17,16
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
30.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.