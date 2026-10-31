Erste Group Bank-Aktie: Was Analysten von Erste Group Bank erwarten

Die Erste Group Bank-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Analysten empfehlen die Erste Group Bank-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,93 EUR zum aktuellen WIEN-Stand der Erste Group Bank-Aktie von 108,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 131,00 EUR 20,85 19.10.2026 Barclays Capital 136,00 EUR 25,46 19.10.2026 UBS AG 127,00 EUR 17,16 16.10.2026

Redaktion Finanzen.net