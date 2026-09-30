Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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30.09.2026 18:00:38
Erste Group Bank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Erste Group Bank-Aktie abgegeben.
Die Erste Group Bank-Aktie wurde im September 2026 von 4 Experten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 10,40 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Erste Group Bank-Aktie von 121,10 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|131,00 EUR
|8,18
|28.09.2026
|Barclays Capital
|135,00 EUR
|11,48
|28.09.2026
|UBS AG
|125,00 EUR
|3,22
|28.09.2026
|Barclays Capital
|135,00 EUR
|11,48
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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