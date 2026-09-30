Erste Group Bank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Die Erste Group Bank-Aktie wurde im September 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 10,40 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Erste Group Bank-Aktie von 121,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 131,00 EUR 8,18 28.09.2026 Barclays Capital 135,00 EUR 11,48 28.09.2026 UBS AG 125,00 EUR 3,22 28.09.2026 Barclays Capital 135,00 EUR 11,48 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch