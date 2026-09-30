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Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

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Experten-Meinungen 30.09.2026 18:00:38

Erste Group Bank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Erste Group Bank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Erste Group Bank-Aktie abgegeben.

Erste Group Bank
112.09 CHF -2.81%
Kaufen Verkaufen

Die Erste Group Bank-Aktie wurde im September 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 10,40 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der Erste Group Bank-Aktie von 121,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG131,00 EUR8,1828.09.2026
Barclays Capital135,00 EUR11,4828.09.2026
UBS AG125,00 EUR3,2228.09.2026
Barclays Capital135,00 EUR11,4814.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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