Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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30.09.2026 15:07:43
Erste Folgen ab 2027: Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
VolkswagenDer Konflikt zwischen Volkswagen und der Arbeitnehmerseite spitzt sich zu: Der Konzern kündigt eine Reihe von Tarifverträgen, auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Der Betriebsrat hat vor, Widerstand zu leisten - zum Jahreswechsel endet die Friedenspflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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