Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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30.09.2026 15:07:43
Erste Folgen ab 2027: Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
VolkswagenDer Konflikt zwischen Volkswagen und der Arbeitnehmerseite spitzt sich zu: Der VW-Vorstand plant laut Angaben der IG Metall, zahlreiche Haustarifverträge zu kündigen. Der Betriebsrat kündigt bereits Widerstand an - zum Jahreswechsel endet die Friedenspflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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