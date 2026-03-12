|
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken unerwartet
DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. März 2026 entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 213.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.
Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 214.000 von ursprünglich 213.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 4.000 auf 212.000.
In der Woche zum 28. Februar erhielten 1,85 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 21.000 weniger als in der Vorwoche.
