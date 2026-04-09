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09.04.2026 14:53:40
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet
DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 4. April 2026 stärker als erwartet zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 219.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 210.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert auf 203.000 revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 1.500 auf 209.500. In der Woche zum 28. März erhielten 1,794 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 38.000 weniger als in der Vorwoche.
Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)
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