Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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26.09.2026 15:06:55
Ersatzteile sind Mangelware: VW-Fahrern drohen nach Rückruf sogar zwei Werkstattbesuche
VolkswagenWegen einer fehlerhaften Schraube ruft VW Hunderttausende Fahrzeuge zurück. Da zunächst nicht genügend Ersatzteile vorrätig sind, muss sich der Autobauer mit einem Provisorium behelfen - was zu einem Mehraufwand führt. Auch bei Audi und Seat gibt es Rückrufe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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