Eros Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eros Resources hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.060 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch