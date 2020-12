Eröffnung der Internationalen Biennale in Jinan, Shandong

JINAN, China, 19. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Am Abend des 12. Dezember wurde die erste Internationale Biennale in Jinan, Shandong, unter dem Motto „Kraft der Harmonie" eröffnet. Das gab die Werbeabteilung der Gemeinde Jinan, Shandong, bekannt.

Die Hauptkuratoren der Biennale sind Fan Di'an, Vorsitzender der chinesischen Künstlervereinigung und Präsident der Zentralakademie der Schönen Künste, und Zhang Wang, Vorsitzender der Künstlervereinigung Shandong und Direktor des Shandong Art Museum. Ausserdem wurde ein internationales Kuratorenteam gebildet, bestehend aus Dr. Tayfun Belgin, Direktor des Osthaus Museums Hagen, Dr. Hans De Wolf von der Freien Universität Brüssel in Belgien, und Wonseok Koh, Chefkurator und Leiter der Ausstellungsabteilung des Seoul Museum of Art. Diese Kuratoren bringen alle reiche Erfahrung im internationalen Kuratieren mit und verfügen über umfangreiche Beziehungen und Ressourcen in der Kunstwelt.

Die Biennale wurde von 378 Künstlern aus mehr als 30 Ländern besucht, darunter die USA, Deutschland, Südkorea, Japan, Australien, Argentinien und der Kongo. Im Gepäck hatten sie 596 Kunstwerke aus verschiedenen Gattungen: traditionelle chinesische Malerei, Ölmalerei, Druckgrafik, Werkstoffe, Fotografien, Skulpturen sowie Videos und andere digitale Kunst. Alle behandeln das Motto „Kraft der Harmonie" aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven.

Die Biennale ist vom 13. Dezember 2020 bis zum 12. März 2021 kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Jinan International Biennale ist die erste von der Regierung geförderte internationale Biennale in der chinesischen Provinz Shandong und wird künftig alle zwei Jahre in Jinan stattfinden.

